Dritter MotoGP-Sieg für Dovizioso im Österreich-GP in Spielberg

Spielberg – Das MotoGP-Rennen um den Grand Prix von Österreich bleibt fest in der Hand von Ducati. Die italienische Marke kam am Sonntag dank Andrea Dovicioso zum bereits fünften Erfolg in Spielberg in Serie. Der Italiener feierte vor Joan Mir (Spanien/Suzuki) den dritten Sieg nach 2017 und 2019 und machte viel Boden auf Spitzenreiter Fabio Quartararo gut.