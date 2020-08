Muren auf Gschnitztalstraße: L10 voraussichtlich bis Montagfrüh gesperrt

Gschnitz – Unwetter entluden sich am Sonntag wieder über Teilen Tirols. Im Gschnitztal gingen an drei Stellen Muren nieder und verlegten die Gschnitztalstraße. Die L10 wurde daraufhin zwischen Trins und Gschnitz gesperrt. Laut Aussendung des Landes ist die Strecke vorerst bis Montagfrüh, 6 Uhr, nicht befahrbar.

Am Morgen wird es demnach eine gemeinsame Begehung der Straßenmeisterei Matrei am Brenner, der Landesgeologie und dem Trinser Bürgermeister Mario Nocker geben, um die Lage zu beurteilen. Noch am Abend begannen die Feuerwehren Trins und Gschnitz mit den Aufräumarbeiten.