Gleitschirmpilot stürzte in Virgen aus rund 30 Metern ab

Virgen – Beim Start mit seinem Gleitschirm verletzte sich am Sonntag ein 26-Jähriger in Virgen schwer. Der Mann wollte gerade von der Bonn Matreier Hütte abheben. Dabei blieb die Steuerleinen an der linken Seite des Schirms hängen, die Seite knickte ein. Der Österreicher verlor die Kontrolle über sein Fluggerät. Er stürzte aus einer Höhe von etwa 30 Metern ab.