Konkursverfahren gegen ehemaligen Bundesligisten Mattersburg eröffnet

Mattersburg – Das Konkursverfahren über den früheren Bundesligisten SV Mattersburg ist am Samstag eröffnet worden. Das gaben Gläubigerschutzverbände am Montag bekannt. Zum Insolvenzverwalter sei demnach Adalbert Hausmann ernannt worden. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 26. Oktober anmelden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung am Landesgericht Eisenstadt ist am 9. November angesetzt.