Erfolgsserie „This Is Us“ will Corona-Pandemie thematisieren

Los Angeles – Die mehrfach prämierte US-Serie „This Is Us“ soll in der kommenden fünften Staffel auch die Coronapandemie thematisieren. „Ja zu Covid. Wir haben beschlossen, die Dinge frontal anzugreifen. Sehr stolz auf die Autoren von ‚This Is Us‘“, schrieb der Produzent der Serie, Dan Fogelman, auf Twitter. Dort beantwortete er häufig gestellte Fragen in den Sozialen Netzwerken über den Fortgang der Serie.