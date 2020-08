Land Tirol will Wolf im Kaiserwinkl „auf die Spur kommen“

Innsbruck – Das Land Tirol will den Wolf, der seit einiger Zeit im Kaiserwinkl im Grenzgebiet zu Bayern unterwegs ist, finden, heißt es am Montag in einer Aussendung. „Wir wollen dem Wolf auf die Spur kommen. Zu wissen, wo sich das Tier aufhält, ist die Voraussetzung für jegliche weitere Maßnahmen“, erklärt LHStv. Josef Geisler. Das Tier hat in Kössen, Walchsee und Kirchdorf zwischen Anfang Juni und Ende Juli rund 30 Schafe sowie elf Ziegen gerissen.