Canyoningführer stürzte bei Tour in Erpfendorf ab

Ein 37-jähriger Canyoningführer ist am Montag bei einer Tour in der Taxklamm im Gemeindegebiet von Erpfendorf abgestürzt. Laut Aussagen der Tourteilnehmer war der Mann, als er sich zum Abseilen nach hinten lehnte, aus noch unbekannter Ursache mitsamt dem in seinem Gurt eingehängten Seil nach unten gefallen.