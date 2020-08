EU will am strengen Schutzstatus des Wolfes nicht rütteln

Innsbruck, Brüssel – Tirols Schafbauern sind verunsichert, im Wipptal haben sie die Almsaison für ihre 1200 Schafe vorzeitig beendet. Weil ein Wolf zuletzt mindestens 13 Tiere gerissen hat. Die Politik ist alarmiert, das Thema droht ihr zu entgleiten. Doch die Mittel sind beschränkt, die EU hält am hohen Schutzstatus fest. Das bekräftigt EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius in einem Schreiben u. a. an die Tiroler EU-Abgeordnete Barbara Thaler (VP) sowie an ihren Südtiroler Kollegen Herbert Dorfmann. Seine zentralen Klarstellungen: