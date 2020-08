33-Jähriger feuerte in Wohnung in Reutte Schüsse ab: Waffenverbot verhängt

Reutte – Bei der Tiroler Polizei gingen am späten Montagnachmittag mehrere Anrufe von verängstigten Personen ein: In einer Wohnung in Reutte seien mindestens vier Schüsse gefallen. Die alarmierten Polizeistreifen machten sich zu besagter Wohnung auf und trafen dort einen stark alkoholisierten 33-jährigen Mann an.