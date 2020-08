Fuchs biss schlafendes Kind in Hotelzimmer in Kärnten in den Fuß

Hermagor – Ein Fuchs hat sich in der Nacht auf Sonntag in ein Hotelzimmer am Nassfeld bei Hermagor in Kärnten geschlichen und ein Kind – vermutlich zwei Mal – in den Fuß gebissen. Wie die Polizei berichtete, erschraken die Eltern, bei denen die dreijährige Tochter im Bett schlief, was den Fuchs vertrieben haben dürfte. Das Tier flüchtete durch die offene Balkontüre des ebenerdig gelegenen Zimmers.