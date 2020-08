Innsbrucker Forscher entwickelten Frühwarnsystem für „Megastürme“

In der Sahelzone Afrikas haben sich derartige extreme Stürme seit Mitte der 1980er-Jahre aufgrund der globalen Erwärmung verdreifacht. Die Studie unter der Leitung des britischen Zentrums für Ökologie und Hydrologie (UK Center for Ecology & Hydrology - UKCEH) in Zusammenarbeit mit der Uni Innsbruck belegt nun, dass die Bedingungen an der Landoberfläche die Richtung und Intensität der Stürme beeinflussen. So können trockenere Böden die Intensität eines Sturms erhöhen, was sich wiederum auf Niederschlagsmenge und Bewegungsrichtung auswirkt.