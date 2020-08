Tirol schwitzt am Freitag bei bis zu 36 Grad, dann kommen die Gewitter

Innsbruck – Ein Hauch von Herbst liegt schon in der Luft, in zwei Wochen ist sein meteorologischer Beginn. Aber: Der Hochsommer lässt sich noch nicht vertreiben. Heißluft aus Südwesteuropa macht sich auf den Weg nach Österreich. Am Freitag erreichen die Temperaturen ihren Höhepunkt. Bei bis zu 36 Grad wird es auch in Tirol noch einmal richtig heiß. Mit einem gewaltigen Donnerwetter ist damit am Samstag aber schon wieder Schluss, sagen die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) voraus.

Tief Jantra richtet sich am Freitag dann nördlich von Irland ein. An seiner Vorderseite wird dann heiße Luft von der Iberischen Halbinsel bis nach Österreich geschaufelt. "Uns erwartet nach derzeitigem Stand der heißeste Tag in diesem August, der bisherige Höchstwert liegt bei 35,5 Grad – aufgestellt am Monatsersten in Innsbruck“, prognostiziert der Meteorologe. „Der Westen des Landes wird auch am kommenden Freitag der Hitzepol sein. Auf bis zu 36 Grad klettern die Temperaturen bei leicht föhnigen Bedingungen von Vorarlberg bis Salzburg.“ Aber egal in welchem Bundesland, 30 Grad und mehr bringen ganz Österreich zum Schwitzen.