Top Jobchancen - berufsbegleitend zum Master

Die FH Kufstein Tirol vermittelt ihren Studierenden modernste Inhalte durch hervorragende Lehre und praxisnahe Ausbildung. Rund 500 Lehrende betreuen die 2.200 Studierenden persönlich und individuell. Vier berufsbegleitende Masterstudiengänge richten sich an schon berufstätige Fachkräfte, die sich im Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsbereich zusätzlich qualifizieren oder an ein Bachelorstudium anknüpfen wollen.

Die Lehrveranstaltungen finden im Normalfall und abhängig von der Studiengangsform überwiegend in Präsenzlehre am Campus statt. Das vergangene Sommersemester wurde jedoch situationsbedingt per Online-Lehre durchgeführt, wodurch allen Studierenden ein erfolgreicher Abschluss des laufenden Semesters ermöglicht werden konnte.