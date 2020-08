Mehrere Lokale in Axams und Innsbruck wurden Opfer von Einbrechern

Innsbruck/Axams – Diebe waren in der Nacht auf Dienstag in Axams am Werk, berichtet die Polizei. In vier Lokale wurde eingebrochen, dabei stahlen die Täter unter anderem Bargeld, aber auch Zigaretten, Getränke und eine Ziehharmonika. Auch von einem Einbruch in Innsbruck berichten die Beamten, hier stahlen Unbekannte aus einem Lokal Getränke ebenso wie einen 90 Kilo schweren Standtresor. Die Höhe des Gesamtschadens war zunächst nicht bekannt.

In einem Café in Axams drückten die Einbrecher laut Polizei ein geschlossenes Fenster auf, dann stahlen sie Münzen, eine Ziehharmonika, Zigaretten, Getränke sowie Süßigkeiten. Bei einem anderen Gebäude drückten die Diebe wiederum eine Kellertür auf, wodurch sie in zwei weitere Lokale gelangten. Dort wurden mehr als 100 Euro aus einer unversperrten Handkassa und mehrere Stangen Zigaretten gestohlen. Im vierten Fall brachen die Täter die Tür eines Verkaufsstandes auf und rissen sich Bargeld sowie Getränke unter den Nagel.