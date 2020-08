Gut zu wissen: Diese Pflichten und Regeln gelten derzeit bei Urlaubsrückreisen

Wien – Österreich weitet mit kommenden Montag die seit Juli verschärften Corona-bedingten Einreiseregeln auf weitere Gebiete aus. Nachdem Mitte August Festland-Spanien und am Montag Kroatien zu den Risikogebieten dazukamen, verkündete die Regierung am Dienstag, dass ab Montag, 24. August, auch Rückkehrer von den spanischen Balearen darunter fallen. Damit warnt das Außenministerium aktuell vor Reisen in 32 Staaten – eine Weltkarte finden Sie ganz unten im Artikel. Im Folgenden die Regeln zu Test-Pflichten und Quarantäne im Detail:

Kommen Österreicher, EU-und EWR-Staatsbürger, Schweizer Staatsbürger sowie all jene Personen, die einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben (sowie Personen mit Aufenthaltsberechtigung) aus einem Staat mit einer „stabilen" Covid-19-Situation, so besteht freie Einreise. Die Person muss sich dafür aber in den vergangenen zehn Tagen ausschließlich in folgenden – derzeit als hinsichtlich Corona sicher definierten – Staaten aufgehalten haben: Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, San Marino, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Vatikan, dem Vereinigten Königreich und Zypern – oder eben den Kanarischen Inseln (Spanien).