Golden Roof Challenge am 5. September mit neuem Standort

Innsbruck – Die 16. Golden Roof Challenge in Innsbruck mit den Disziplinen Stabhochsprung und Weitsprung wird heuer erstmals in der Maria-Theresien-Straße durchgeführt. Grund ist die Großbaustelle in der Altstadt. Die Verlegung verschafft der Veranstaltung am 5. September allerdings nun auch den möglichen Raum zur Einhaltung der aktuellen Covid-19-Bestimmungen.