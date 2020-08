Papst will den Marien-Kult der Mafia austrocknen

Rom – Papst Franziskus will mit einer zweifelhaften Marienverehrung durch Mafiosi aufräumen. Es gelte das religiöse und kulturelle Brauchtum von Überbauten, Mächten und Zwängen zu befreien, die den biblischen Werten von Gerechtigkeit, Freiheit, Ehrlichkeit und Solidarität nicht entsprächen, schrieb er laut Kathpress in einem Brief, aus dem die italienische Zeitschrift Maria con te (Mittwoch) zitierte.