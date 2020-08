Mann stürzte von Klettersteig in Walchsee in den Tod

Walchsee – Ein Mann ist am Mittwoch im Klettersteig „Bergkamerad“ nahe der Ottenalm in Walchsee tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, räumte der Mann nach etwa 100 Metern ungesichertem Klettern gegenüber seiner Begleiterin ein, dass er der Schwierigkeit des Steigs nicht gewachsen sei und umkehren wolle. Daraufhin stolperte er, verlor das Gleichgewicht und stürzte rund 70 Meter in die Tiefe.