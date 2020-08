Tödlicher Alpinunfall: Wanderer stürzte in Gschnitz 150 Meter ab

Gschnitz – Die Suche nach seinem verlorenen Fotoapparat kostete am Mittwoch einen 71-Jährigen sein Leben. Der Urlauber war gemeinsam mit seiner Ehefrau auf der zweiten Etappe von der Innsbrucker Hütte in Richtung Bremer Hütte unterwegs. Am Übergang bei der Pramarnspitze (2512 Meter) entglitt dem Belgier gegen 16.00 Uhr der Fotoapparat. Dieser fiel im felsdurchsetzten Wiesengelände talwärts.