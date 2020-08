Tragischer Vorfall in Freiburg: 700 Fledermäuse verendeten in Uni-Gebäude

Freiburg – Etwa 2400 Fledermäuse sind in die Lüftungsanlage eines Gebäudes der Universität Freiburg geflogen – knapp 700 von ihnen starben. Ende Juli hatten Mitarbeiter die Fledermäuse in verschiedenen Etagen des Gebäudekomplexes der Chemie entdeckt, wie ein Uni-Sprecher mitteilte. Als klar war, dass die Tiere durch die Lüftung in das Gebäudes gelangt waren, informierte die Universität Naturschutzbehörden und das Freiburger Institut für angewandte Tierökologie.

Mehr als eine Woche lang versuchten Mitarbeiter der Universität und ehrenamtliche Helfer, die Flugtiere unter Anleitung von Experten zu retten. Wie die SWR berichtet handelte es sich bei den in Not geratenen Exemplaren um Zwergfledermäuse. Wegen der Zugluft gelang es diesen demnach nicht, selbstständig aus der Lüftungsanlage herauszufliegen. Die Anlage sei Tag und Nacht in Betrieb, um in dem Gebäude mit vielen Chemie-Laboren einen Schutz vor Explosionen zu gewährleisten.