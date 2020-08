Rundgang im Videospiel: US-Uni verspricht Campus-Besuch via Minecraft

Baltimore – In der Corona-Pandemie geht die US-amerikanische Johns-Hopkins-Universität ungewöhnliche Wege. Die soziale Interaktion soll virtuell stattfinden. Die Studenten sollen dafür den Campus der Hochschule, die sich zuletzt mit dem regelmäßigen Report der aktuellen Corona-Infektionszahlen einen Namen gemacht hat, innerhalb des Videospiels Minecraft nachbauen. Das berichtet der britische Guardian.

Eine Sprecherin der Universität sagte dem Guardian, so solle den Studenten die Möglichkeit gegeben werden, sich virtuell zu engagieren und zusammenzufinden, obwohl sie wegen der Corona-Pandemie das gesamte Semester von zu Hause aus an Vorlesungen teilnehmen. Man wolle „Look and Feel" der Räumlichkeiten nach Hause bringen.