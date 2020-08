Wirecard: Grüner Verteidigungssprecher bringt zwei Anzeigen ein

Stögmöller begründete dies damit, dass ein hoher Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums und ein ehemaliger stellvertretender Kabinettschef im Innenministerium seit 2017 mit dem flüchtigen Wirecard-Ex-Manager Jan Marsalek in Kontakt standen. Immer mehr Puzzleteile weisen auf ein undichtes System in den Ministerien hin", meinte Stögmüller am Donnerstag in einer Aussendung. Marsalek habe versucht, in den österreichischen Ministerien Einfluss zu bekommen. Dafür habe er offenbar hochrangige Beamte gefunden.