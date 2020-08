Wohnkredite haben günstige Zinsen, aber oft viele Nebenkosten

Wien – Die Finanzierung eines neuen Eigenheims ist auf Grund der derzeit extrem niedrigen Zinsen aktuell sehr günstig. Schaut man sich allerdings die Nebenkosten an, so kommt hierbei so einiges zusammen, das zeigt der neueste Bankenmonitor der Arbeiterkammer (AK), der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Auch die Kostenunterschiede von Bank zu Bank können hoch sein.