Vermisster Bergsteiger in Ehrwald tot aufgefunden

Ehrwald – Nach mehrtägiger Suche ist es traurige Gewissheit: Jener 36-jährige Mann, der seit Sonntag in Ehrwald abgängig war, ist tot. Die Leiche des Deutschen wurde am Donnerstagvormittag bei einem Suchflug von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ rechts neben der Grünsteinscharte in einer steilen Rinne lokalisiert. Der Mann dürfte abgestürzt sein, die genaue Absturzstelle ist laut Polizei nicht bekannt.