Deutschsprachige Finanzminister beraten in Wien über Coronakrise

Wien – Alle Jahre wieder treffen sich die deutschsprachigen Finanzminister. Heuer findet das zweitägige Treffen in Österreich statt. Es geht vor allem um die Corona-Krise. Am Montag und Dienstag kommender Woche kommen Ueli Maurer aus der Schweiz, Pierre Gramegna aus Luxemburg, Adrian Hasler aus Liechtenstein und Olaf Scholz aus Deutschland bei Gernot Blümel (ÖVP) in Wien zusammen.