Mutter und Sohn in Klinik: Mordermittlung nach Kohlenmonoxid-Austritt in Kärnten

Maria Rain – Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat am Donnerstag wegen eines Kohlenmonoxid-Austritts in einem Haus in Maria Rain (Bezirk Klagenfurt-Land) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Mordes eingeleitet. Eine 46-jährige Frau und ihr 14 Jahre alter Sohn erlitten dabei schwere Vergiftungen. Der Gasaustritt dürfte kein Unfall gewesen, sondern bewusst herbeigeführt worden sein.