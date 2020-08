Diebesduo hatte es auf Baumärkte in Tirol und Niederösterreich abgesehen

Die Diebestour startete am 18. Mai in Innsbruck und führte die Männer am 26. Mai nach Niederösterreich. Tags darauf erstattete ein Mitarbeiter eines Melker Baumarktes Anzeige. Er vermisste in der Filiale drei hochpreisige Werkzeug-Sets und hatte am Parkplatz des Geschäfts ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen. Ermittler nahmen daraufhin am Gelände abgestelltes Elektrowerkzeug wahr und überwachten das Areal in der Folge.