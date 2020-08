Australier fand Nadeln in Erdbeeren: Böse Erinnerungen an 2018

Brisbane – In Australien hat ein Mann nach eigenen Angaben zwei Nadeln in Erdbeeren gefunden. Beim Schneiden der Früchte für seine Tochter seien diese plötzlich zum Vorschein gekommen, sagte er am Freitag dem Sender Channel 7 News. „Ich war geschockt, meine Tochter hätte daran ersticken können. Das ist krank, ich weiß nicht, wie irgendjemand so etwas tun kann.“ Er drehte ein Video von dem Fund und informierte die Polizei und den Supermarkt in der Nähe von Brisbane, in dem er das Obst gekauft hatte.