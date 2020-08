Große Suchaktion nach vermisster Schwimmerin in Füssen

Füssen – Nachdem eine Frau nach dem Baden nicht zurückgekehrt ist, hat in Füssen eine große Suchaktion begonnen. Nach Angaben der Polizei vom Freitag wollte die 56-Jährige am Donnerstagmorgen am Lechufer schwimmen gehen. Als sie am Abend nicht zurückgekehrt war, alarmierte ihr Lebensgefährte die Polizei.