Vier junge Männer und eine Frau sollen in Tirol kiloweise Drogen verkauft haben

Kitzbühel, Kufstein – Fünf junge Menschen sollen in Tirol mit Drogen gehandelt haben. Den Verdächtigen konnte nachgewiesen werden, mehrere Kilo an Suchtmitteln in Umlauf gebracht zu haben, berichtete die Polizei am Freitag. Seit Anfang des Jahres laufen demnach bereits die Ermittlungen der Polizei St. Johann in Tirol in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein. Im Zuge dessen konnten die vier Österreicher (20, 24, 28 und 33 Jahre alt) sowie die Österreicherin (20) ausgeforscht werden.