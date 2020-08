AMS-Algorithmus von Behörde gestoppt, Testbetrieb läuft weiter

Wien – Es war eines der großen Reformprojekte des Arbeitsmarktservice (AMS) und sollte die Beratung von Arbeitslosen viel effizienter machen: ein Algorithmus, mit dem Arbeitssuchende je nach ihren Chancen am Jobmarkt in Kategorien eingeteilt worden sind.

➤ Das zweite Problem: Regelungen des AMS bestimmen zwar, dass über die Einteilung schlussendlich immer ein Mitarbeiter entscheidet. Auch wenn der Computer jemanden in die Gruppe mit niedrigen Chancen einstuft, kann der Berater also anders entscheiden. Doch laut Datenschutzbehörde könnten sich Betroffene "nicht rechtswirksam auf diesen Umstand berufen" und auch keine Kontrolle der getroffenen Entscheidung verlangen.

Der Behindertenrat begrüßt die Entscheidung der Datenschutzbehörde. "Das AMS sollte dies als Chance nutzen, für ein generelles Umdenken. Gerade jene, die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben, sollten die beste Unterstützung erhalten und nicht, wie es der Algorithmus vorsah, als 'nicht der Mühe wert' eingestuft werden", so der Präsident des Österreichischen Behindertenrates, Herbert Pichler, am Freitag in einer Aussendung. (APA)