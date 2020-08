Mindestsicherung erschlichen: 50.000 Euro Schaden durch Sozialbetrug

Der Iraner wird laut Polizei verdächtigt, zwischen 2013 und 2015 einen Studiengang an einer Hochschule in Innsbruck sowie seit 2017 ein Doktoratsstudium an einer Hochschule in Wien dem Stadtmagistrat Innsbruck nicht gemeldet zu haben. Gemäß Tiroler Mindestsicherungsgesetz haben Personen, die studieren, jedoch keiner sozialversicherungspflichten Erwerbstätigkeit nachgehen (Anm.: mehr als geringfügig), keinen Anspruch auf Mindestsicherungsleistungen.