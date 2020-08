Weiterer Einspruch abgelehnt, Kandidatur Straches nun fix

Wien – Heinz-Christian Strache darf bei der Wien-Wahl am 11. Oktober nun fix antreten. Das Verwaltungsgericht Wien (VwG) hat am Freitag abermals im Sinne des "Team HC"-Spitzenkandidaten entschieden und somit auch die Entscheidung der Bezirkswahlbehörde bestätigt, wonach Strache seinen Hauptwohnsitz in Wien-Landstraße hat und damit kandidieren darf.