Motorradfahrer wurde in Innsbruck zwischen Pkw und Lkw eingeklemmt

Innsbruck – Für einen 53-jährigen Motorradlenker endete ein Unfall am Innsbrucker Südring in der Klinik. Der Einheimische war am Freitag gegen 10 Uhr mit seiner Moto Guzzi in Richtung Westen unterwegs. Vor ihm lenkte ein 29-Jähriger einen Pkw, den er an der Kreuzung mit der Kölderer Straße verkehrsbedingt anhalten musste. Auch der Motorradfahrer bremste rechtzeitig ab.