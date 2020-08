Neun Ponys und ein Pferd bei Brand in Stallung in NÖ verendet

Breitenfurt – Bei einem Brand in einem Reitstall in Breitenfurt (Bezirk Mödling) sind in der Nacht auf Samstag neun Ponys und ein Pferd verendet. Ein Stallarbeiter konnte den Tieren aufgrund der starken Hitzeentwicklung nicht mehr helfen. Er selbst wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.