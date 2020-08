Mopedlenker fuhr in Endach falsch herum in Kreisverkehr: Radfahrer schwer verletzt

Kufstein/Endach – Ein Kreisverkehr in der Kufsteiner Ortschaft Endach war am Freitagabend Schauplatz eines schweren Unfalles. Ein Mopedfahrer (15) stieß dort gegen 18.45 Uhr frontal mit einem Radfahrer (52) zusammen – weil der 15-Jährige entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr gefahren war.