Zwei Schafe gerissen: Laut Land „konkreter Wolfsverdacht" in Osttirol

Lienz – Am gestrigen Freitag sind in Leisach zwei Schafe tot aufgefunden worden. Die Tiere wurden bereits vom Amtstierarzt begutachtet, berichtet das Land Tirol am Samstag in einer Aussendung. Die Verletzungen legen den „konkreten Verdacht" nahe, dass die beiden Schafe von einem Wolf gerissen wurden. Um das endgültig zu bestätigen, wurden Proben genommen. Diese werden nun zur DNA-Analyse an die Veterinärmedizinische Universität Wien geschickt.