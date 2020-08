Noch zwei Monate bis zur US-Wahl: Das sind die wichtigsten Termine

Washington – In zweieinhalb Monaten wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Hier ein Überblick wichtiger Termine auf dem Weg dorthin - bis zur Amtseinführung des neuen Staatschefs im Januar.

Auf dem Parteitag soll US-Präsident Donald Trump offiziell als Kandidat nominiert werden. Die Corona-Pandemie hatte die Pläne der Republikaner für einen großen Parteitag zunichte gemacht. Trump soll am ersten Tag von den Delegierten in Charlotte (North Carolina) nominiert werden. Seine Rede zur Annahme der Kandidatur will er am 27. August vom Weißen Haus aus halten.