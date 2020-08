Rechtsanwälte zweifeln an geplanter Corona-Novelle

Eine solche Reparatur müsste „sorgsam gemacht werden“, betonte Wolff. Am vorgelegten Entwurf sei zu bezweifeln, dass er „für die verfassungskonforme Umsetzung bestimmt genug ist“. Außerdem hielte es der ÖRAK-Präsident für zu weitgehend, das Betreten des gesamten öffentlichen Raumes in Österreich zu untersagen. Denkbar seien eine solche Beschränkung nur in Kombination mit der „Ampel“ - für Orte, an denen sehr viele Corona-Infektionen aufgetreten sind.