Reifenplatzer auf Hahntennjochstraße: Rennradfahrerin (28) bei Sturz verletzt

Imst – Die Radtour einer 28-Jährigen in Imst endete am Sonntag im Krankenhaus. Wegen eines Reifenplatzers am Vorderrad ihres Rennrades war die Deutsche gegen 13.30 Uhr auf der Hahntennjochstraße gestürzt. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung die Frau ins Zammer Krankenhaus. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist nicht bekannt. (TT.com)