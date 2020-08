Mehrere Bergsteiger in Tirol von Unwetter überrascht: Schwierige Bergungsaktionen

Innsbruck, Gschnitz – Starkniederschläge samt Hagel und ein rasanter Temperatursturz haben am Samstagnachmittag in Tirol mehrere Alpinisten und auch deren Retter in Bedrängnis gebracht. Drei Wanderer wurden in Gschnitz von Geröll verletzt, am Kemacher im Innsbrucker Klettersteig musste die Bergrettung zu Fuß ausrücken, um vier Bergsteiger in Sicherheit zu bringen.