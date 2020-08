Ungebremster Aufprall: 33-Jährige benutzte ohne Aufsicht Flying Fox in Fulpmes

Fulpmes – Eine 33-Jährige hat am Sonntagvormittag im Klettersteig Kreuzjoch in Fulpmes entgegen jeglicher Richtlinien den Flying Fox benutzt. Weder unter der verpflichtenden Aufsicht eines Bergführers noch mit Transportrolle oder Bremsvorrichtung raste sie die Seilrutsche hinunter. Die Deutsche hing lediglich ihr eigenes Klettersteigset in das Stahlsein ein und rutschte talwärts.