Lenker durchbrach Polizeisperre: Flüchtiger nun in Kössen festgenommen

Hochfilzen, Kössen – Ein flüchtender Autofahrer hatte am Sonntag einen Großeinsatz im Bezirk Kitzbühel ausgelöst – und war vorerst entkommen. Wie die Polizei damals meldete, handelte es sich um einen 21-jährigen Österreicher, der sich den Pkw ausgeliehen hatte. Am späten Vormittag missachtete er in Leogang (Salzburg) eine Anhaltung durch die Saalfeldner Polizei. Eine Streife verfolgte ihn daher auf der B164 Richtung Tirol – und forderte Unterstützung bei den Fieberbrunner Kollegen an.

Doch der Flüchtige umfuhr deren Straßensperre an der Landesgrenze, rammte dabei einen Leitpflock und raste weiter Richtung Fieberbrunn. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Kurz nach Hochfilzen stellte der Raser das Auto in einem Waldstück ab und setzte die Flucht zu Fuß fort.

Wie die Polizei nun am Donnerstag vermeldet, wurde der junge Mann am Mittwochvormittag in Kössen gestellt. Vorausgegangen war eine Zusammenarbeit von Beamten der EGS Salzburg und EGS Tirol. Warum er am Sonntag so gehandelt habe, wollte er nicht sagen, hieß es von Polizeisprecher Stefan Eder gegenüber der TT. Der 21-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Weitere Erhebungen folgen. (TT)