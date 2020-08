Auto verlor Flüssigkeit: Motorradfahrer (21) kam in Längenfeld zu Sturz

Längenfeld – Ein 21-jähriger Motorradfahrer fuhr am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der der Ötztal Straße (B186) von Längenfeld kommend talauswärts. Dabei fuhr er hinter einem Auto her (grüner VW Transporter oder Jeep), das Flüssigkeit verlor. Dadurch kam der 21-Jährige mit seinem Motorrad zu Sturz und schlitterte in weiterer Folge unter die Leitschiene.