Mindestens zwölf Tote: Tropensturm „Laura" wütet in der Karibik, USA alarmiert

Port-au-Prince – Durch den Tropensturm „Laura" sind mindestens zwölf Menschen in Haiti und in der Dominikanischen Republik ums Leben gekommen. Nach Angaben des Katastrophenschutzes in Haiti starb mitunter eine Zehnjährige, als ein Baum auf ein Haus stürzte. Häuser standen unter Wasser, Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Unterdessen wurde der Tropensturm „Marco" zum Hurrikan heraufgestuft, der in Richtung der US-Golfküste vorankam und am Montag den Bundesstaat Louisiana erreichen könnte. Auch „Laura" könnte ab Dienstag als Hurrikan auf dieselbe US-Küste zusteuern.