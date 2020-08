14-Jähriger in Wien wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt

Wien – Ein 14-jähriger ist am Montag bei einem Prozess am Wiener Landesgericht wegen versuchter Vergewaltigung zu 18 Monaten bedingter Haftstrafe verurteilt worden. Der Bursche soll demnach im Februar in einem Müllraum in Wien versucht haben, sich an einer Mitschülerin zu vergehen. Der Angeklagte leugnete die Tat, das Urteil ist nicht rechtskräftig.