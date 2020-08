Corona-Fixkostenzuschuss geht in die zweite Runde

Wien – Die Richtlinie für die zweite Phase des Corona-Fixkostenzuschusses für Unternehmer ist vom Finanzministerium finalisiert worden. Im September geht der Fixkostenzuschuss mit adaptierter Höhe und Dauer in die zweite Runde. Die entsprechende Richtlinie werde heute im Laufe des Tages auf der Finanzministeriums-Website veröffentlicht, hieß es vom Ministerium am Montag.

Nachdem der Fixkostenzuschuss das wirtschaftliche Überleben Unternehmen in der Corona-Krise ermöglichen soll, darf die Liquiditätshilfe aber nicht für die Zahlung von Boni an Vorstände oder Geschäftsführer verwendet werden. Die Richtlinien für den Fixkostenzuschuss gelten vorbehaltlich der noch ausständigen Genehmigung der EU-Kommission. Das Finanzministerium rechnet mit dem grünen Licht der Kommission "in den nächsten Wochen".