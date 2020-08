Kärntnerin (50) starb bei Unfall im Drautal, Tiroler Kind in Lebensgefahr

Sachsenburg – Eine 50-jährige Frau ist Montagfrüh bei einem Frontalzusammenstoß auf der Drautalstraße (B100) bei Sachsenburg (Bezirk Spittal an der Drau) ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war ein 29-jähriger Tiroler auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen den Pkw der Frau geprallt. Seine sechs Monate alte Tochter wurde bei dem Unfall schwerst verletzt. Sie schwebt in Lebensgefahr, wie die Klinik Klagenfurt gegenüber der TT bekannt gab. Der Zustand ihrer Eltern sei stabil.