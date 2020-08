Tiroler Baby zwei Tage nach tödlichem Unfall im Drautal verstorben

Sachsenburg/Klagenfurt – Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Autos Montagfrüh in Kärnten ist ein sechs Monate altes Baby seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat nach Angaben der Polizei eine Obduktion angeordnet.

Der Vater des Säuglings, ein 29-jähriger Tiroler, war auf der Drautalbundesstraße (B100) auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zur Kollision mit dem Auto einer Kärntnerin (50), die noch am Unfallort starb. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus, ebenso die 25-jährige Mutter des Mädchens. Das Kind erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und schwebte seither ins Lebensgefahr – am Mittwoch verlor es den Kampf um sein Leben.

Warum der 29-Jährige in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor, ist noch unklar. „Ein Sekundenschlaf des Tirolers kann nicht ausgeschlossen werden“, heißt es von der Polizei in Kärnten. Durch die Wucht der Kollision wurde das Fahrzeug der 50-Jährigen über eine Straßenböschung geschleudert, jenes der Tiroler Familie kam auf der Straße zu stehen. Die zwei Lenker wurden in den Wracks eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.