Polizei folgte Hinweisen in Kufsteiner Hotel: 20-Jähriger warf Kokain aus Fenster

Kufstein – Hinweise haben dazu geführt, dass die Polizei am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr an die Tür eines Hotelzimmers in Kufstein klopfte. Dort trafen die Beamten einen 20-jährigen Österreicher an, der beim Eintreffen der Polizisten einen Gegenstand aus dem Fenster warf. Bei der Durchsuchung des Zimmers, in dem laut Polizei "offensichtlich Suchtmittel verwahrt" wurden, stellten die Beamten dann Cannabis im unteren dreistelligen Grammbereich sicher, ebenso wie kleine Kokainklumpen und diverse Suchtgiftutensilien. Bei dem aus dem Zimmer geworfenen Gegenstand handelte sich um Kokain.